россияне ранили одного жителя Донецкой области за сутки - глава ОГА

Цитата

«За 19 августа россияне ранили 1 жителя Донетчины — в Торецке. Каждый военный преступник будет наказан», — написал Руководитель области,

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

российские войска за 18 августа ранили пять жителей Донецкой области: четырех в Часовом Яру и одного – в Курахово.

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