россияне ранили одного жителя Донецкой области за сутки - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. российские войска за 19 августа ранили одного жителя Донецкой области — в Торецке. Об этом сообщил в воскресенье утром председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«За 19 августа россияне ранили 1 жителя Донетчины — в Торецке. Каждый военный преступник будет наказан», — написал Руководитель области,
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Добавим
российские войска за 18 августа ранили пять жителей Донецкой области: четырех в Часовом Яру и одного – в Курахово.
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