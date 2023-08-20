оккупанты выпустили по Херсону 14 снарядов за сутки, 1 человек погиб, 1 - ранен
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. За минувшие сутки российские войска по Херсонськой области совершили 77 обстрелов, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по Херсону враг выпустил 14 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне.
Добавим
Ночью 20 августа враг нанес артиллерийские удары по Очакову и Очаковской громаде, а также - по каналу Днепровско-Бугского лимана.
Также вечером 19 августа россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине из тяжёлой артиллерии. Пострадала 74-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями.
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