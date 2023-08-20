Харківщина: ворог весь день гатить по Куп‘янську та Вовчанську. Є загиблий, поранені, численні пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську на Харківщині. Один чоловік загинув, десять поранено, є численні пошкодження. ДСНС ліквідувало пожежі. Про це йдеться у повідомленні керівника ОВА Олега Синєгубова та ДСНС, повідомляє УНН.
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У місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів, від осколкових поранень загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка не експлуатується та приватного сектору міста, повідомив Синєгубов.
Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м. О 13:50 пожежу було ліквідовано, повідомили в ДСНС.
Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську.
За попередніми даними керівника ОВА, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.
Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.
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