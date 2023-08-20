Ворог з самого ранку обстріляв Куп՚янськ: є поранений

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«Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя», - повідомив Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

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За інформацією керівника ОВА, протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства.

У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.