Враг с самого утра обстрелял Купянск: есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня утром враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела один человек получил ранения. Об этом говорится в сообщении руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, сообщает УНН.
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«Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял г. Купянск. Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь», - сообщил Синегубов в своем Телеграм-канале.
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По информации руководителя ОВА, в течение минувших суток под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
В г. Купянск обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.
В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.
В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных дома.
В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия.
В с. Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.
В результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.