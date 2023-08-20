Харьковщина: враг весь день бьет по Купянску и Волчанску. Есть погибший, раненые, многочисленные повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Оккупанты наносят интенсивные удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску на Харьковщине. Один человек погиб, десять ранены, есть многочисленные повреждения. ГСЧС ликвидировало пожары. Об этом говорится в сообщении руководителя ОВА Олега Синегубова и ГСЧС, сообщает УНН.
Детали
В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов, от осколочных ранений погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и здании лечебного учреждения, которое не эксплуатируется и частного сектора города, сообщил Синегубов.
В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы, сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м. В 13:50 пожар был ликвидирован, сообщили в ГСЧС.
Враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску.
По предварительным данным руководителя ОВА, в результате попадания в жилой части города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.
Повреждены нежилые здания, автомобили. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.
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