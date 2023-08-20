На Хесронщине вражеский танк прицельно ударил по жилому дому и убил женщину

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"Из-за российского обстрела Казацкого пострадали местные жители. Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины – множественные осколочные ранения. Ее госпитализировали, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", - сообщил Прокудин.

Дополнение

За прошедшие сутки российские войска по Херсонской области совершили 77 обстрелов, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БпЛА. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

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