На Хесронщине вражеский танк прицельно ударил по жилому дому и убил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Вражеский обстрел Казацкого на Херсонщине. Прицельным выстрелом танка по жилому дому убита женщина. Еще одна пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Из-за российского обстрела Казацкого пострадали местные жители. Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины – множественные осколочные ранения. Ее госпитализировали, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", - сообщил Прокудин.
Дополнение
За прошедшие сутки российские войска по Херсонской области совершили 77 обстрелов, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БпЛА. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.
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