Херсон с вечера и ночью был под вражеским ударом: пострадала женщина

Херсон был под вражеским ударом с вечера и ночью, пострадала женщина, есть разрушения, повреждена газовая труба. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, показав последствия ударов, пишет УНН.

оккупанты обстреливали Херсон весь вечер и ночь. В одном из домов пострадала пожилая женщина. Медики оказали ей помощь на месте - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, есть разрушения в многоквартирном доме. Также была повреждена газовая труба.

На Хесронщине вражеский танк прицельно ударил по жилому дому и убил женщину