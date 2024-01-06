На Херсонщині за добу 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення внаслідок обстрілу росіян
Київ • УНН
За добу російські війська 112 разів атакували Херсонську область, в результаті чого 1 людина загинула і 5 отримали поранення на сільськогосподарському підприємстві.
Російська армія упродовж доби 112 разів обстріляла Херсонщину та поцілила у підприємство. Як наслідок – одна людина загинула, п'ятеро — поранені. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний.
По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству у Херсонському районі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще – 5 дістали поранення.
Ракетний удар по Херсонщині: одна людина загинула, ще одну поранено05.01.24, 18:27 • 30438 переглядiв