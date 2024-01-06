Армія рф обстрілом знищила модульні будинки для переселенців на Херсонщині - ОВА
Київ • УНН
Російський обстріл у Херсонській області зруйнував житло ВПО та завдав значної шкоди
У Херсонській області російські війська обстрілом знищили модульні будиночки для переселенців, є значні руйнування у Тягинській громаді, повідомили у суботу у Херсонській ОВА, пише УНН.
окупанти атакували Тягинську громаду. Через обстріл є значні руйнування. Зокрема знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки
На Херсонщині за добу 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення внаслідок обстрілу росіян 06.01.24, 08:10 • 106325 переглядiв