Армія рф обстрілом знищила модульні будинки для переселенців на Херсонщині - ОВА

У Херсонській області російські війська обстрілом знищили модульні будиночки для переселенців, є значні руйнування у Тягинській громаді, повідомили у суботу у Херсонській ОВА, пише УНН.

окупанти атакували Тягинську громаду. Через обстріл є значні руйнування. Зокрема знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки - повідомили у Херсонській ОВА у Telegram.

На Херсонщині за добу 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення внаслідок обстрілу росіян