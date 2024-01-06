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29 березня, 17:57 • 110646 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 132359 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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29 березня, 07:30 • 141715 перегляди

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28 березня, 18:00 • 134289 перегляди

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28 березня, 17:13 • 145693 перегляди

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28 березня, 16:27 • 146636 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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Армія рф обстрілом знищила модульні будинки для переселенців на Херсонщині - ОВА

Київ • УНН

 • 29626 перегляди

Російський обстріл у Херсонській області зруйнував житло ВПО та завдав значної шкоди

У Херсонській області російські війська обстрілом знищили модульні будиночки для переселенців, є значні руйнування у Тягинській громаді, повідомили у суботу у Херсонській ОВА, пише УНН.

окупанти атакували Тягинську громаду. Через обстріл є значні руйнування. Зокрема знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки

- повідомили у Херсонській ОВА у Telegram.

На Херсонщині за добу 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення внаслідок обстрілу росіян 06.01.24, 08:10 • 106325 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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