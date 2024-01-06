рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району: 11 погибших, в том числе 5 детей

Армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, предварительно 11 погибших, в том числе 5 детей. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

11 погибших, в том числе 5 детей - таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району. Россияне ударили по району ракетами С-300 убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады - сообщил Филашкин.

По его словам, "враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю".

Удар рф по Покровску: шесть человек ранены, еще двое могут быть под завалами