рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району: 11 погибших, в том числе 5 детей
Киев • УНН
Российский ракетный обстрел Покровского района унес жизни 11 человек, в том числе 5 детей.
Армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, предварительно 11 погибших, в том числе 5 детей. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
11 погибших, в том числе 5 детей - таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району. Россияне ударили по району ракетами С-300 убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады
По его словам, "враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю".
Удар рф по Покровску: шесть человек ранены, еще двое могут быть под завалами06 январь 2024, 15:44 • 16762 просмотра
рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району: 11 погибших, в том числе 5 детей
Российский ракетный обстрел Покровского района унес жизни 11 человек, в том числе 5 детей.
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