На кожен прояв російського терору буде адекватна відповідь: Зеленський про удар рф по Покровському району
Київ • УНН
Зеленський обіцяє рішучу відповідь на російський ракетний обстріл Покровська, в результаті якого загинули 11 осіб, зокрема діти.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертоносний удар рф по Покровському району - "на кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь", передає УНН.
Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!
За словами Зеленського, удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога.
росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями
Нагадаємо
Армія рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району, попередньо 11 загиблих, у тому числі 5 дітей.