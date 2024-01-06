На кожен прояв російського терору буде адекватна відповідь: Зеленський про удар рф по Покровському району

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертоносний удар рф по Покровському району - "на кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь", передає УНН.

Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!