На каждое проявление российского террора будет адекватный ответ: Зеленский об ударе рф по Покровскому району

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар рф по Покровскому району - "на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ", передает УНН.

В эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них - дети, к сожалению... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! - сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

россия должна чувствовать - всегда чувствовать, - что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями - резюмировал Зеленский.

Напомним

Армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, предварительно 11 погибших, в том числе 5 детей.