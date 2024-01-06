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На каждое проявление российского террора будет адекватный ответ: Зеленский об ударе рф по Покровскому району

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 17:25  •  26093 просмотра

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Зеленский обещает решительный ответ на российский ракетный обстрел Покровска, в результате которого погибли 11 человек, в том числе дети.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар рф по Покровскому району - "на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ", передает УНН.

В эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них - дети, к сожалению... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! 

- сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

россия должна чувствовать - всегда чувствовать, - что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями

- резюмировал Зеленский.

Напомним 

Армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, предварительно 11 погибших, в том числе 5 детей. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
На кожен прояв російського терору буде адекватна відповідь: Зеленський про удар рф по Покровському району
There will be an adequate response to every manifestation of Russian terror: Zelensky on Russia's strike on Pokrovsk district
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