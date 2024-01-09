Під удар росіян у Покровську 6 січня потрапила лікарня: в ОП показали відео
Київ • УНН
Російські війська 6 січня атакували лікарню в Покровську під час операції.
У Покровську Донецької області під ракетний удар армії рф 6 січня потрапила лікарня, де в той момент тривала операція. Відео з моментом ворожої атаки опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.
Удар росіян по лікарні в Покровську… Це має бачити весь світ"
Нагадаємо
6 січня армія рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району, 11 загиблих, у тому числі 5 дітей. Напередодні пошуково-рятувальна операція в Покровському районі завершилась. Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертоносний удар рф по Покровському району - "на кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь".