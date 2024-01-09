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Под удар россиян в Покровске 6 января попала больница: в ОП показали видео

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 13:45  •  11598 просмотра

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Российские войска 6 января атаковали больницу в Покровске во время операции.

В Покровске Донецкой области под ракетный удар армии рф 6 января попала больница, где в тот момент проходила операция. Видео с моментом вражеской атаки опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН

Удар россиян по больнице в Покровске... Это должен видеть весь мир" 

- подписал Ермак видео в Telegram. 

Напомним 

6 января армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району,  11 погибших, в том числе 5 детей. Накануне поисково-спасательная операция в Покровском районе завершилась. Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар рф по Покровскому району - "на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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