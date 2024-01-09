Под удар россиян в Покровске 6 января попала больница: в ОП показали видео

В Покровске Донецкой области под ракетный удар армии рф 6 января попала больница, где в тот момент проходила операция. Видео с моментом вражеской атаки опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Удар россиян по больнице в Покровске... Это должен видеть весь мир" - подписал Ермак видео в Telegram.

Напомним

6 января армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, 11 погибших, в том числе 5 детей. Накануне поисково-спасательная операция в Покровском районе завершилась. Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар рф по Покровскому району - "на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ".