Под удар россиян в Покровске 6 января попала больница: в ОП показали видео
Киев • УНН
Российские войска 6 января атаковали больницу в Покровске во время операции.
В Покровске Донецкой области под ракетный удар армии рф 6 января попала больница, где в тот момент проходила операция. Видео с моментом вражеской атаки опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Удар россиян по больнице в Покровске... Это должен видеть весь мир"
Напомним
6 января армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, 11 погибших, в том числе 5 детей. Накануне поисково-спасательная операция в Покровском районе завершилась. Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар рф по Покровскому району - "на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ".
Под удар россиян в Покровске 6 января попала больница: в ОП показали видео
Российские войска 6 января атаковали больницу в Покровске во время операции.
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