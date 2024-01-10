Атака рф на Поковський район 6 січня: правоохоронці ідентифікували 7 загиблих
Київ • УНН
Ще сім жертв російського ракетного удару по Покровському району 6 січня були ідентифіковані. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких 5 дітей.
Поліція ідентифікувала 7 загиблих у Покровську та Рівному від ракетної атаки рф на Поковський район Донецької області 6 січня. Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного обстрілу. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
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Правоохоронцям на цей час вдалося встановити:
- чотирьох загиблих у Рівному - трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, та 59-річну бабусю;
- трьох у Покровську – 34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.
Ідентифікація триває. Поліцейським належить встановити особи ще 4 загиблих.
Нагадаємо
6 січня армія рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району, 11 загиблих, у тому числі 5 дітей. У Покровську під ракетний удар армії рф потрапила лікарня, де в той момент тривала операція.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертоносний удар рф по Покровському району - "на кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь".
росія застосувала кілька ракет з КНДР під час атаки на Україну 6 січня - Білий дім10.01.24, 08:43 • 30642 перегляди