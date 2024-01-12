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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Авдеевку: есть погибший

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 13:49  •  2284 просмотра

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В результате российского авиаудара по Авдеевке погиб один человек; Нью-Йорк также подвергся обстрелу.

Один человек сегодня погиб в результате авиаудара армии рф по Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Около 13 часов россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину

- написал Филашкин в Telegram.

Кроме того, сегодня российские военные  из "Градов" обстреляли Нью-Йорк. По словам главы ОВА, там обошлось без пострадавших, поврежден частный дом и три многоэтажки.

Филашкин призвал жителей прифронтовых городов эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким.

Дополнение

российские войска за прошедшие сутки дважды ракетами попали по территории больницы в Константиновке в Донецкой области.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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