Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Авдеевку: есть погибший
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Авдеевке погиб один человек; Нью-Йорк также подвергся обстрелу.
Один человек сегодня погиб в результате авиаудара армии рф по Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
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Кроме того, сегодня российские военные из "Градов" обстреляли Нью-Йорк. По словам главы ОВА, там обошлось без пострадавших, поврежден частный дом и три многоэтажки.
Филашкин призвал жителей прифронтовых городов эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким.
Дополнение
российские войска за прошедшие сутки дважды ракетами попали по территории больницы в Константиновке в Донецкой области.
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Авдеевку: есть погибший
В результате российского авиаудара по Авдеевке погиб один человек; Нью-Йорк также подвергся обстрелу.
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