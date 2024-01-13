Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский
Киев • УНН
Российские войска увеличили активность на Таврическом направлении и сконцентрировали усилия в Донецкой области. Украинские войска удерживают свои позиции, нанося противнику потери.
российские военные за прошедшие сутки активизировалась на Таврическом направлении, там состоялось 59 боевых столкновений. россияне сконцентрировали свои усилия в Донецкой области, однако ВСУ стойко держат оборону. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Опять активизация врага - 59 боевых столкновений за сутки и 42 авиационных удара. Вчера захватчики сконцентрировали усилия в Донецкой области. Также враг провел 879 артиллерийских обстрелов и значительно увеличил применение различных БпЛА
По его словам, наши защитники уничтожили 56 единиц вражеских беспилотников. Кроме того, у оккупантов стало меньше на один ЗРК Бук-М.
Как указал Тарнавский, ВСУ держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.
Сообщается, общие потери оккупантов за прошедшие сутки на Таврическом направлении составили 338 человек и 80 единиц военной техники. В частности, было уничтожено 4 танка, 8 ББМ, 4 артсистемы, 2 средства ПВО, 4 автомобиля, 2 единицы специальной техники и 1 вражеский склад с боеприпасами.
Дополнение
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков у Авдеевки и еще 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского в Донецкой области.
Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский
Российские войска увеличили активность на Таврическом направлении и сконцентрировали усилия в Донецкой области. Украинские войска удерживают свои позиции, нанося противнику потери.
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