Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
  •  121413 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
  •  146487 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  136543 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  132948 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  134791 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  131001 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  119492 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  132648 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147027 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142430 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139176 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134561 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124381 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130487 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120455 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vrag-aktivizirovalsya-na-tavricheskom-napravlenii-skontsentriroval-usiliya-na-donetchine-tarnavskii

Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 11:12  •  8742 просмотра

Read in English

Российские войска увеличили активность на Таврическом направлении и сконцентрировали усилия в Донецкой области. Украинские войска удерживают свои позиции, нанося противнику потери.

российские военные за прошедшие сутки активизировалась на Таврическом направлении, там состоялось 59 боевых столкновений. россияне сконцентрировали свои усилия в Донецкой области, однако ВСУ стойко держат оборону. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Опять активизация врага - 59 боевых столкновений за сутки и 42 авиационных удара. Вчера захватчики сконцентрировали усилия в Донецкой области. Также враг провел 879 артиллерийских обстрелов и значительно увеличил применение различных  БпЛА

- написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, наши защитники уничтожили 56 единиц вражеских беспилотников. Кроме того, у оккупантов стало меньше на один ЗРК Бук-М. 

Как указал Тарнавский, ВСУ держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Сообщается, общие потери оккупантов за прошедшие сутки на Таврическом направлении составили 338 человек и 80 единиц военной техники.  В частности, было уничтожено  4 танка, 8 ББМ, 4 артсистемы, 2 средства ПВО, 4 автомобиля, 2 единицы специальной техники и 1 вражеский склад с боеприпасами.

Дополнение

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков у Авдеевки и еще 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского в Донецкой области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворог активізувався на Таврійському напрямку, сконцентрував зусилля на Донеччині - Тарнавський
The enemy intensified its activity in the Tauride sector, concentrating its efforts in Donetsk region - Tarnavske
Новости по теме

Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский

Российские войска увеличили активность на Таврическом направлении и сконцентрировали усилия в Донецкой области. Украинские войска удерживают свои позиции, нанося противнику потери.

Война •   •  8742 просмотра
Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский

Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование

Российские обстрелы повредили тепловую электростанцию в Донецкой области.

Война •   •  11142 просмотра
Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование

Удары рф по Шостке на Сумщине: зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры

Российский ракетный обстрел Шостки повредил инфраструктуру и оставил 12 000 человек без отопления; одна женщина ранена.

Война •   •  13298 просмотра
Удары рф по Шостке на Сумщине: зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры

Украине нужны штурмовые самолеты вроде американских А-10 - Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ Сирский заявил, что Украине необходимо больше штурмовых самолетов, таких как американские А-10.

Война •   •  16795 просмотра
Украине нужны штурмовые самолеты вроде американских А-10 - Сырский

В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара

Во время пожара в мусорном контейнере киевской многоэтажки найдены два тела; причина пожара выясняется.

Киев •   •  14463 просмотра
В Киеве во время пожара нашли тела двух людей в мусоросборнике многоэтажки во время пожара

Туск заявил, что не позволит в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Туск отвергает антиукраинские настроения в своем правительстве и обязуется поддерживать Украину в борьбе с россией. Он призывает Европу усилить оборону и помочь Украине.

Политика •   •  16696 просмотра
Туск заявил, что не позволит в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Ракетная атака рф на Чернигов: повреждены 15 домов, многоэтажка и магазины

Российский ракетный обстрел повредил 15 домов, многоэтажку и магазины в Чернигове; никто не пострадал, но погибла собака.

Война •   •  27753 просмотра
Ракетная атака рф на Чернигов: повреждены 15 домов, многоэтажка и магазины

Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть

Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть у берегов Йемена; о жертвах не сообщается.

Война •   •  28003 просмотра
Хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть

Во время массированной атаки рф энергетическая инфраструктура не была повреждена, из-за непогоды без света 131 населенный пункт - Минэнерго

Российская массированная атака не нанесла ущерба энергетике. Из-за непогоды в Украине обесточен 131 населенный пункт

Общество •   •  25793 просмотра
Во время массированной атаки рф энергетическая инфраструктура не была повреждена, из-за непогоды без света 131 населенный пункт - Минэнерго

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МИГа

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  27362 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МИГа