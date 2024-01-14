На Авдеевском и Марьинском направлениях воины ВСУ отбили 37 вражеских атак - Штупун

Силы обороны продолжают сдерживать врага. Таким образом в Донецкой области, на Авдеевском направлении было отражено 20 атак, а на Марьинском направлении 17. Об этом в эфире марафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

Детали

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки отбито 5 атак в районах Новобахмутовки и самой Авдеевки. И еще 15 возле Северного, Невельского и Первомайского. На Марьинском направлении наши подразделения продолжают сдерживать врага. Это проходит сейчас вблизи Красногоровки и в районе Новомихайловки. Отбито 17 атак. Также 4 безуспешных попытки идти вперед враг сделал к югу от Причистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровнополя - сказал Александр Штупун.

Дополнение

За вчера враг провел 43 боевых столкновения и несколько увеличил количество артобстрелов до 914. Оккупанты концентрируют усилия в районе Авдеевки, в населенных пунктах Первомайское и Невольское. Кроме того на Мирнинском направлении наблюдается большое давление в районе Новомихайловки.

Также за минувшие сутки захватчики нанесли 34 авиаудара. Они сбрасывают управляемые авиабомбы почти по всей линии боевого соприкосновения, но большинство на Донетчине. Также зафиксировано несколько случаев задействования для ударов вертолетов К-52 ударных и штурмовиков Су-25.

Общие потери врага на Таврическом направлении составили 437 человек и 60 единиц военной техники. В частности 1 танк, 11 бронемашин, 10 артиллерийских систем. Также поражено 1 средство ПВО, а также уничтожено 27 вражеских БПЛА.

Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский