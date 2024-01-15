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На Авдіївку за два тижні 2024 року окупанти скинули близько 250 авіабомб - ОВА

На Авдіївку за два тижні 2024 року окупанти скинули близько 250 авіабомб - ОВА

Київ • УНН

 • 28364 перегляди

За перші два тижні 2024 року по Авдіївці було завдано 250 авіаударів, що свідчить про посилення обстрілів порівняно з 2023 роком.

У новому році ворог збільшив кількість обстрілів Авдіївки у Донецькій області. За перші два тижні 2024-го окупанти скинули на місто близько 250 авіаційних бомб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.

Сили оборони стримують ворога і стримують його 100%. Хочу навести декілька цифр тільки за 2023 рік. 146 керованих авіабомб. Це КАБ 250, 500 і 1000 - ворог скинув на місто Авдіївка. А за 2024 рік, за 2 тижні, уже біля 250 авіаударів

- сказав Вадим Філашкін.

Деталі

За минулу добу ворог 1148 разів атакував як лінію фронту, так і прифронтові міста Донеччини. За словами Філашкіна, в новому 2024 році інтенсивність ворожих обстрілів Авдіївки зросла в декілька разів.

Наразі в населеному пункті проживає 1131 людина. Голова ОВА зазначив, що люди поступово прислуховуються до думки військових адміністрацій щодо евакуації та виїжджають. Таким чином сьогодні з лінії фронту вже було вивезено 78 людей, з них 9 дітей.

Нагадаємо

14 січня повідомлялося, що на Авдіївському напрямку було відбито 5 атак в районах Новобахмутівки і самої Авдіївки.

ССО показали кадри знищення групи окупантів поблизу Авдіївки15.01.24, 09:31 • 39676 переглядiв

Ганна Оніщенко

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