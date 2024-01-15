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ССО показали кадри знищення групи окупантів поблизу Авдіївки

ССО показали кадри знищення групи окупантів поблизу Авдіївки

Київ • УНН

 • 39679 перегляди

Бійці Сил Спеціальних операцій ЗС України завдали удару по групі окупантів біля Авдіївки.

На Авдіївському напрямку бійці Сил Спеціальних операцій ЗС України завдали удару по групі окупантів. В результаті трьох загарбників було знищено. Відповідні кадри з’явилися в Тelegram-каналі ССО, пише УНН.

Деталі

В повідомленні йдеться, що ворог не полишає спроб просунутися на Авдіївському напрямку.

"Один і той же маршрут противник атакує щоночі. Під час нічного спостереження в зоні відповідальності за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом нами було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, що намагалася проводити розвідку", – зазначають оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання в цьому районі.

Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів було знищено. Ще двоє загарбників отримали поранення.

Нагадаємо

10 січня ССО показали як HIMARS нищить ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С" на Південному напрямку. 

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Ганна Оніщенко

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