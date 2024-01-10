ССО показали як HIMARS нищить ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С"

На Південному напрямку бійці Сил Спеціальних операцій відпрацювали із HIMARS по російській важкій техніці. Зокрема, бійці знищили вщент гаубицю 2С19 "Мста-С" та суттєво пошкодили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г". Про це пише УНН із посиланням на телеграм канал ССО.

Внаслідок вогневого ураження "Мста-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і не підлягає відновленню. – повідомили у пресслужбі ССО.

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Зазначається, що замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" виявили бійці екіпажу БпАК 73-го морського центру ССО під час ведення розвідки

Оператори ССО точно визначили координати ворожих цілей і спрямували по ним вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

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САУ та РСЗВ призначено для знищення техніки, зокрема важкої, живої сили, руйнування польових фортифікаційних споруд, перешкоджання маневрам противника вглибині його оборони тощо.

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