Бійці ССО знищили три ворожі ЗРК "Бук" на Донецькому напрямку

За тиждень на Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили три російські ЗРК "Бук". Про це повідомили у Командуванні ССО ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що завдяки професійним діям спецпризначенців на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36.

Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по ворожих цілях здійснили оператори 3-го окремого полку ССО.

Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню.

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