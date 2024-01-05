Бійці ССО знищили три ворожі ЗРК "Бук" на Донецькому напрямку
Київ • УНН
Українські спецпризначенці знищили три російські зенітно-ракетні комплекси "Бук" у Донецьку, вивівши з ладу два та повністю знищивши один.
За тиждень на Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили три російські ЗРК "Бук". Про це повідомили у Командуванні ССО ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що завдяки професійним діям спецпризначенців на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36.
Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по ворожих цілях здійснили оператори 3-го окремого полку ССО.
Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню.
Бійці ССО вогнем HIMARS знищили російський ЗРК "Стріла-10"04.01.24, 18:39 • 25354 перегляди