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Бійці ССО вогнем HIMARS знищили російський ЗРК "Стріла-10"

Бійці ССО вогнем HIMARS знищили російський ЗРК "Стріла-10"

Київ • УНН

 • 25354 перегляди

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України.

На Південному напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", що його противник використовує для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах", - йдеться в повідомлення.

Повідомляється, що оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України.

"Унаслідок вогневого ураження ЗРК противника знищено!", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Бійці ССО вогнем HIMARS знищили російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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