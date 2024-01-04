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Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 16:39  •  12167 просмотра

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Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.

На Южном направлении воины Сил специальных операций уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

"Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", который противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.

"В результате огневого поражения ЗРК противника уничтожен!" - отмечается в сообщении.

Дополнение

Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Бійці ССО вогнем HIMARS знищили російський ЗРК "Стріла-10"
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