Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"

Стартовал второй этап земельной реформы: сделок о покупке юрлицами земли пока нет - Сольский

По словам министра Сольского, с начала второго этапа земельной реформы в Украине, который начался в 2024 году, не произошло ни одной сделки по покупке земли юридическими лицами.