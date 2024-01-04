Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"
Киев • УНН
Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.
На Южном направлении воины Сил специальных операций уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
"Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", который противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.
"В результате огневого поражения ЗРК противника уничтожен!" - отмечается в сообщении.
Дополнение
Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ".
Бойцы ССО огнем HIMARS уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"
Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.
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