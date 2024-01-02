Бійці ССО вогнем HIMARS знищили російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ"

Воїни Сил спеціальних операцій знищили російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ", повідомили у Командуванні ССО Збройних Сил України, передає УНН.

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Зазначається, що під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж безпілотника 73-го морського центру ССО виявив комплекс ворожої артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ"

Українські спецпризначенці разом із підрозділом Сил оборони України скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS.

Унаслідок вогневого ураження комплекс "Ястреб-АВ" противника знищено.

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"Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

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