Бойцы ССО уничтожили три вражеских ЗРК "Бук" на Донецком направлении
Киев • УНН
Украинские спецназовцы уничтожили три российских зенитно-ракетных комплекса "Бук" в Донецке, выведя из строя два и полностью уничтожив один.
За неделю на Донецком направлении воины Сил специальных операций уничтожили три российских ЗРК "Бук". Об этом сообщили в командовании ССО ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что благодаря профессиональным действиям спецназовцев на Донецком направлении армия противника за неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.
Выявление и корректировка огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по вражеским целям осуществили операторы 3-го отдельного полка ССО.
В результате огневых поражений один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению.
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