ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"

На Южном направлении бойцы Сил Специальных операций отработали с HIMARS по российской тяжелой технике. В частности, бойцы уничтожили до основания гаубицу 2С19 "Мста-С" и существенно повредили реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграмм канал ССО.

В результате огневого поражения "Мста-С" уничтожена, "Торнадо-Г" повреждена и не подлежит восстановлению. - сообщили в пресс-службе ССО.

Детали

Отмечается, что замаскированные вражеские 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" обнаружили бойцы экипажа БпАК 73-го морского центра ССО во время ведения разведки

Операторы ССО точно определили координаты вражеских целей и направили по ним огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

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САУ и РСЗО предназначены для уничтожения техники, в частности тяжелой, живой силы, разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам противника в глубине его обороны и тому подобное.

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