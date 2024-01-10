ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  107531 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  125669 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  121480 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  123487 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  130938 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  152837 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  133467 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  124008 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
9 января  •  256882 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  168842 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182704 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200527 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225764 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219782 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  218930 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"

Украинские спецназовцы уничтожили российскую гаубицу 2С19 "Мста-С" и повредили пусковую установку "Торнадо-Г" на юге страны с помощью ПТРК HIMARS.

Война •   •  22460 просмотра
ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"

На фоне массированных авиаударов: в НАТО обещают усилить ПВО Украины

После массированных российских авиаударов по украинским городам, которые состоялись 2 января и 29 декабря, в НАТО обещают усилить противовоздушную оборону Украины.

Политика •   •  20410 просмотра
На фоне массированных авиаударов: в НАТО обещают усилить ПВО Украины

Уже прошла испытания на полигоне: украинские разработчики создали подвижную огневую точку

Украина разработала дистанционно управляемую мобильную огневую точку UTE MT-1, испытания которой завершились, и планируется производство усовершенствованных установок.

Война •   •  20756 просмотра
Уже прошла испытания на полигоне: украинские разработчики создали подвижную огневую точку

ВОЗ отменила шестую миссию помощи в Газу из-за отсутствия гарантий безопасности

ВОЗ отменила шестую миссию по оказанию помощи Газе из-за отсутствия гарантий безопасности на фоне острой нехватки медикаментов.

Новости Мира •   •  16176 просмотра
ВОЗ отменила шестую миссию помощи в Газу из-за отсутствия гарантий безопасности

Зеленский встретился с парламентариями Литвы: обсудили поддержку вступления Украины в НАТО и ответственность рф за военные преступления

Зеленский обсудил с литовским парламентом вопросы интеграции Украины в НАТО и правосудия за военные преступления.

Политика •   •  17211 просмотра
Зеленский встретился с парламентариями Литвы: обсудили поддержку вступления Украины в НАТО и ответственность рф за военные преступления

Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы

В Кривом Роге произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии. Аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения. Тем временем критически важную инфраструктуру перевели на генераторы.

Общество •   •  15605 просмотра
Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы

Верховный суд будет обжаловать решение о восстановлении гражданина рф Богдана Львова в должности судьи

Верховный Суд обжалует решение о восстановлении в должности судьи с российским гражданством Богдана Львова.

Политика •   •  16056 просмотра
Верховный суд будет обжаловать решение о восстановлении гражданина рф Богдана Львова в должности судьи

Залужный встретился с командирами бригад, которые держат оборону на Купянском направлении

Главнокомандующий ВСУ Залужный встретился с командирами бригад в Купянске, которые противодействуют активному наступлению врага и планируют оперативные шаги.

Война •   •  18319 просмотра
Залужный встретился с командирами бригад, которые держат оборону на Купянском направлении

Оккупанты покрыли огнем село на Херсонщине: пострадали супруги

Российские войска обстреляли поселок Красный Маяк в Херсонской области, ранив супругов и повредив дома.

Война •   •  18923 просмотра
Оккупанты покрыли огнем село на Херсонщине: пострадали супруги

В оккупированном Крыму партизаны устроили диверсию в пункте сбора помощи войскам рф

В оккупированной Евпатории партизаны посетили один из пунктов сбора помощи для войск рф и оставили там собственные "сюрпризы".

Война •   •  17977 просмотра
В оккупированном Крыму партизаны устроили диверсию в пункте сбора помощи войскам рф