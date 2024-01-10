ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"
Украинские спецназовцы уничтожили российскую гаубицу 2С19 "Мста-С" и повредили пусковую установку "Торнадо-Г" на юге страны с помощью ПТРК HIMARS.
На фоне массированных авиаударов: в НАТО обещают усилить ПВО Украины
После массированных российских авиаударов по украинским городам, которые состоялись 2 января и 29 декабря, в НАТО обещают усилить противовоздушную оборону Украины.
Уже прошла испытания на полигоне: украинские разработчики создали подвижную огневую точку
Украина разработала дистанционно управляемую мобильную огневую точку UTE MT-1, испытания которой завершились, и планируется производство усовершенствованных установок.
ВОЗ отменила шестую миссию помощи в Газу из-за отсутствия гарантий безопасности
ВОЗ отменила шестую миссию по оказанию помощи Газе из-за отсутствия гарантий безопасности на фоне острой нехватки медикаментов.
Зеленский встретился с парламентариями Литвы: обсудили поддержку вступления Украины в НАТО и ответственность рф за военные преступления
Зеленский обсудил с литовским парламентом вопросы интеграции Украины в НАТО и правосудия за военные преступления.
Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы
В Кривом Роге произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии. Аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения. Тем временем критически важную инфраструктуру перевели на генераторы.
Верховный суд будет обжаловать решение о восстановлении гражданина рф Богдана Львова в должности судьи
Верховный Суд обжалует решение о восстановлении в должности судьи с российским гражданством Богдана Львова.
Залужный встретился с командирами бригад, которые держат оборону на Купянском направлении
Главнокомандующий ВСУ Залужный встретился с командирами бригад в Купянске, которые противодействуют активному наступлению врага и планируют оперативные шаги.
Оккупанты покрыли огнем село на Херсонщине: пострадали супруги
Российские войска обстреляли поселок Красный Маяк в Херсонской области, ранив супругов и повредив дома.
В оккупированном Крыму партизаны устроили диверсию в пункте сбора помощи войскам рф
В оккупированной Евпатории партизаны посетили один из пунктов сбора помощи для войск рф и оставили там собственные "сюрпризы".