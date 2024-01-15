ССО показали кадры уничтожения группы оккупантов вблизи Авдеевки
Киев • УНН
Бойцы Сил Специальных операций ВС Украины нанесли удар по группе оккупантов возле Авдеевки.
На Авдеевском направлении бойцы Сил Специальных операций ВС Украины нанесли удар по группе оккупантов. В результате три захватчика были уничтожены. Соответствующие кадры появились в Тelegram-канале ССО, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что враг не оставляет попыток продвинуться на Авдеевском направлении.
"Один и тот же маршрут противник атакует каждую ночь. Во время ночного наблюдения в зоне ответственности с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором нами была обнаружена вражеская группа из пяти человек, которая пыталась проводить разведку", - отмечают операторы 8-го отдельного полка ССО, которые выполняют задачи в этом районе.
В результате огневого поражения трое оккупантов были уничтожены. Еще двое захватчиков получили ранения.
Напомним,
10 января ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С" на Южном направлении.
Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский13 январь 2024, 11:12 • 29589 просмотров
ССО показали кадры уничтожения группы оккупантов вблизи Авдеевки
Бойцы Сил Специальных операций ВС Украины нанесли удар по группе оккупантов возле Авдеевки.
Эстония подготовила план стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года
Министерство обороны Эстонии подготовило план стратегии для западных кран, чтобы помочь Киеву выиграть войну за три года.
Газа в хранилищах достаточно для завершения отопительного сезона - Нафтогаз
Половина отопительного сезона пройдена, газа достаточно для завершения сезона.
россияне обстреляли жилые дома в Станиславе на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Армия рф обстреляла из артиллерии жилые дома в Станиславе на Херсонщине. В результате атаки ранения получила пожилая женщина
Черниговская область подверглась вражескому обстрелу: 4 взрыва
Враг ударил по пограничью Черниговской области, предположительно, из РСЗО.
россияне ранили еще одного жителя Авдеевки
Армия рф 14 января ранила еще одного жителя Донецкой области.
В Черном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых один носитель "Калибров" - ВМС
10 вражеских кораблей в Черном море, среди них - один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
"Смельчаки, которые работают на победу": победители конкурса "Роби своє з Kurator" презентовали собственные инициативы
Победители конкурса "Роби своє з Kurator" презентовали собственные инициативы.
Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения домов и объектов инфраструктуры
россияне 15 января 84 раза ударили по населенным пунктам Запорожской области. Без пострадавших, есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.
Враг обстрелял пункт "скорой" в Херсонской области
Из-за вражеского удара по пункту "скорой" в Станиславе поврежден спецавтомобиль.