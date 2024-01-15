"Птицы" из украинских "биолабораторий": ВСУ ловко уничтожили оккупантов в окрестностях Бахмута
Украинские военные использовали беспилотник для выявления и уничтожения российских оккупантов, которые пытались штурмовать их позиции под Бахмутом.
россияне обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
Войска рф длительное время обстреливают Херсон с оккупированного левого берега города. Горожан призывают держаться подальше от окон.
В течение месяца в 402 приграничных и прифронтовых учебных заведениях начнут дежурить полицейские
Украина реализует проект, в рамках которого до конца января в 402 школах вблизи российской и белорусской границ будут размещены офицеры образовательной безопасности.
Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим ВМС Норвегии: говорили о военных потребностях Украины
Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел встречу с контр-адмиралом ВМС Норвегии Оливером Бердалем, во время которой обсудил ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и военные потребности ВМС ВС Украины. Стороны договорились об усилении оборонных связей и боевых возможностей.
Важность участия в трибунале по агрессии рф и признание Голодомора геноцидом: о чем Зеленский говорил с главами фракций парламента Швейцарии
Во время своего визита в Швейцарию президент Украины Владимир Зеленский встретился с высокопоставленными чиновниками Швейцарии, поблагодарил их за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил продолжающуюся российскую агрессию. Он подчеркнул роль Швейцарии в международном трибунале по этой агрессии и обсудил будущие шаги для достижения мира.
В оккупированном Мариуполе из-за халатного отношения россиян приходит в упадок один из исторических символов города
Историческая водонапорная башня в оккупированном Мариуполе разрушается из-за халатности россиян. Некогда культурный центр, башня была лишена всего имущества за два года оккупации.
Количество перевозок в Польшу выросло за счет импорта топлива и гуманитарных товаров
В 2023 году украинские перевозчики осуществили 362 тыс. отправлений в Польшу, в том числе 68 тыс. перевозок топлива и 15 тыс. перевозок гуманитарных грузов. Это существенно больше, чем 307 тыс. в 2022 году и 229 тыс. в 2021 году.
Честная конкуренция или "уравниловка" государственного масштаба
Минфин разработал Законопроект, суть которого заключается в изменении условий для расчета рентной платы за использование радиочастотного ресурса Украины.
Армия дронов за неделю "отминусовала" две системы ПВО и 44 танка
По словам вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, за прошедшую неделю армия беспилотников уничтожила 249 оккупантов и повредила или уничтожила 223 единицы вражеской техники.
Мальдивы призывают Индию вывести войска
Мальдивы обратились к Индии с просьбой вывести свое военное присутствие из островного государства до 15 марта на фоне усиления связей с Китаем, что считается шагом, который согласуется с прокитайской позицией президента Мохамеда Муиззу.