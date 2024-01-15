"Птицы" из украинских "биолабораторий": ВСУ ловко уничтожили оккупантов в окрестностях Бахмута

Украинские военные с помощью БПЛА обнаружили и уничтожили российских захватчиков, которые пытались штурмовать позиции 5-й ОШБр в окрестностях Бахмута.

Об этом сообщает в своем Telegram, 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

К оккупантам, которые пытались штурмовать позиции 5 ОШБр в окрестностях Бахмута, прилетели генномодифицированные "птицы" из украинских биолабораторий - говорится в сообщении

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Указывается, что разбить позиции российских захватчиков о применение БПЛА удалось благодаря боевой работе оператора БПЛА с позывным Ворон.

Напомним,

За неделю армия дронов уничтожила 249 захватчиков и повредила или уничтожила 223 единицы вражеской техники.

Как сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, сейчас у россиян появилась новая задача. Они имеют целью захватить село Новомихайловка Марьинской городской общины в Донецкой области.