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Армія дронів за тиждень "відмінусувала" дві системи ППО та 44 танки

Армія дронів за тиждень "відмінусувала" дві системи ППО та 44 танки

Київ • УНН

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За словами віце-прем'єр-міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, за минулий тиждень армія безпілотників знищила 249 окупантів і пошкодила або знищила 223 одиниці ворожої техніки.

За тиждень армія дронів знищила 249 загарбників та пошкодила чи знищила 223 одиниці ворожої техніки. Про це повідомив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

З 8 по 15 січня ударні підрозділи, що забезпечуються в межах армії дронів знищили чи уразили 223 одиниці ворожої військової техніки. З них дві системи ППО, 44 танки, 65 бойових броньованих машин, 33 гармати, 59 вантажівок, 8 САУ, 10 одиниць радіотехнічного обладнання та 2 РСЗВ.

Також будо ліквідовано 249 окупантів, 3 склади бк/палива та 258 опорних пунктів противника.

Ще плюс 980 окупантів та 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога15.01.24, 07:54 • 27805 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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