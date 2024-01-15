Армія дронів за тиждень "відмінусувала" дві системи ППО та 44 танки

За тиждень армія дронів знищила 249 загарбників та пошкодила чи знищила 223 одиниці ворожої техніки. Про це повідомив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

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З 8 по 15 січня ударні підрозділи, що забезпечуються в межах армії дронів знищили чи уразили 223 одиниці ворожої військової техніки. З них дві системи ППО, 44 танки, 65 бойових броньованих машин, 33 гармати, 59 вантажівок, 8 САУ, 10 одиниць радіотехнічного обладнання та 2 РСЗВ.

Також будо ліквідовано 249 окупантів, 3 склади бк/палива та 258 опорних пунктів противника.

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