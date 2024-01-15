Армия дронов за неделю "отминусовала" две системы ПВО и 44 танка
По словам вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, за прошедшую неделю армия беспилотников уничтожила 249 оккупантов и повредила или уничтожила 223 единицы вражеской техники.
Мальдивы призывают Индию вывести войска
Мальдивы обратились к Индии с просьбой вывести свое военное присутствие из островного государства до 15 марта на фоне усиления связей с Китаем, что считается шагом, который согласуется с прокитайской позицией президента Мохамеда Муиззу.
В США у побережья Калифорнии упал в океан небольшой самолет
Самолет упал в океан вблизи аэропорта Халф-Мун-Бэй в округе Сан-Матео, штат Калифорния. Власти пока не сообщили подробностей о причинах аварии и возможных жертвах.
"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН
Международные партнеры, в частности Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), помогут Украине в восстановлении децентрализованного энергетического сектора и ускорении "зеленого" перехода.
Пригласил посетить Украину и совместно поработать в бригадах ВСУ: Залужный поговорил с итальянским адмиралом Драгоне
Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.
Латвия призывает правительство Франции не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже
Латвийские парламентарии обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поддержав предыдущие призывы украинских спортсменов не допустить россиян, которые поддерживают войну, к участию в них.
Оккупанты поставили перед собой новую цель на Марьинском направлении - Штупун
Российские войска активно пытаются захватить село Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, сообщает Александр Штупун.
В Кривом Роге из-за непогоды около 8 тысяч горожан остались без света
Непогода в Кривом Роге вызвала массовые обрывы внутриквартальных линий, из-за чего около 8 000 человек остались без света. Над восстановлением электроснабжения работают 29 бригад ДТЭК Днепровские электросети.
В результате нападения в пригороде Тель-Авива, погибла женщина и несколько человек получили ранения
В пригороде Тель-Авива погибла женщина и 19 человек получили ранения, когда двое подозреваемых, вероятно, палестинцев, жителей Хеврона, протаранили людей в нескольких местах на угнанных автомобилях. Полиция квалифицировала инцидент как "серьезное террористическое нападение".
Зеленский встретился с президентом Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Зеленский находится в Швейцарии с рабочим визитом, в рамках которого посетит Давосский форум.