Армия дронов за неделю "отминусовала" две системы ПВО и 44 танка

За неделю армия дронов уничтожила 249 захватчиков и повредила или уничтожила 223 единицы вражеской техники. Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

С 8 по 15 января ударные подразделения, обеспечиваемые в пределах армии дронов уничтожили или поразили 223 единицы вражеской военной техники. Из них две системы ПВО, 44 танка, 65 боевых бронированных машин, 33 пушки, 59 грузовиков, 8 САУ, 10 единиц радиотехнического оборудования и 2 РСЗО.

Также будо ликвидировано 249 оккупантов, 3 склада бк/топлива и 258 опорных пунктов противника.

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