Еще плюс 980 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 370 980 человек, 6089 танков и тысячи единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 370 980 (+980) человек,

танков - 6089 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 11322 (+20) ед,

артиллерийских систем - 8771 (+24) ед,

РСЗО - 958 (+1) ед,

средства ППО - 650 (+2) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6865 (+4),

крылатые ракеты - 1815 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11698 (+31) ед,

специальная техника - 1356 (+3).

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За прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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