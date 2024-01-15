Ще плюс 980 окупантів та 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 370 980 осіб, 6089 танків та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Доповнення

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб,

танків ‒ 6089 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 11322 (+20) од,

артилерійських систем – 8771 (+24) од,

РСЗВ – 958 (+1) од,

засоби ППО ‒ 650 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),

крилаті ракети ‒ 1815 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1356 (+3).

Доповнення

Протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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