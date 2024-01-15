Ще плюс 980 окупантів та 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 370 980 осіб особового складу і 6089 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 370 980 осіб, 6089 танків та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Доповнення
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб,
танків ‒ 6089 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 11322 (+20) од,
артилерійських систем – 8771 (+24) од,
РСЗВ – 958 (+1) од,
засоби ППО ‒ 650 (+2) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),
крилаті ракети ‒ 1815 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31) од,
спеціальна техніка ‒ 1356 (+3).
Доповнення
Протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
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