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Російським солдатам видають психотропи, щоб ті погоджувалися йти на "м’ясні штурми" – Генштаб

Російським солдатам видають психотропи, щоб ті погоджувалися йти на "м’ясні штурми" – Генштаб

Київ • УНН

 • 29359 перегляди

Військові РФ дедалі частіше відмовляються виконувати завдання, тому російське командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання

Військові російської армії отримують наркотики та психотропи, щоб у стані ейфорії йти на м’ясні штурми проти Сил оборони України. Про це повідомив у ранковому зведенні у понеділок, 15 січня, Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські військові дедалі частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання.

Такі стимулювання, стверджує Генштаб, спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі.

За наявною інформацією, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі

йдеться у повідомленні Генштабу.

Українські підрозділи завдали 4 авіаудари по ворогу – Генштаб15.01.24, 07:08 • 29101 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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