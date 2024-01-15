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Українські підрозділи завдали 4 авіаудари по ворогу – Генштаб

Українські підрозділи завдали 4 авіаудари по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 29101 перегляди

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Також українські підрозділи ракетних військ уразили:

  • 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 
  • засіб протиповітряної оборони,
  • 2 склади боєприпасів противника.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Над Криворізьким районом було збито керовану авіаційну ракету Х-59 – Вілкул14.01.24, 20:58 • 64893 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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