Українські підрозділи завдали 4 авіаудари по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Також українські підрозділи ракетних військ уразили:
- 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- засіб протиповітряної оборони,
- 2 склади боєприпасів противника.
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Над Криворізьким районом було збито керовану авіаційну ракету Х-59 – Вілкул14.01.24, 20:58 • 64893 перегляди