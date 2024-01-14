Над Криворізьким районом було збито керовану авіаційну ракету Х-59 – Вілкул

Над Криворізьким районом у неділю ввечері було збито керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Увечері ворог здійснив чергову ракетну атаку - підрозділом ПвК "Схід" керовану авіаційну ракету Х-59 було знищено над територією району. Дякуємо ППО! - написав він.

Він також нагадав, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України, тому людям необхідно дотримуватися правил повітряної тривоги.

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