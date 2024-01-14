Місцева влада може купувати засоби РЕБ для протидії російським ракетам і дронам – Ігнат
Київ • УНН
Речник Військово-повітряних сил України оголосив, що місцеві громади можуть купувати засоби РЕБ з цивільних джерел для протидії безпілотникам і ракетам.
Місцеві громади можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам і дронам. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
Зараз є чимало цивільних підприємств, які долучені до виготовлення систем РЕБ. Сьогодні у цьому напрямку ведеться активна робота. І це те, що можуть закупляти місцеві громади, тобто залучати ресурс для того, щоб зберегти життя. Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш. А РЕБ працює проти дронів і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена і не долетіти до своєї цілі
Ігнат додав, що керівники певних компаній уже думають про те, як захистити свої об’єкти.
За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога
Українська система РЕБ адаптується до протидії ракетним ударам рф – ISW14.01.24, 17:59 • 37262 перегляди