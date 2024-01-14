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Місцева влада може купувати засоби РЕБ для протидії російським ракетам і дронам – Ігнат

Місцева влада може купувати засоби РЕБ для протидії російським ракетам і дронам – Ігнат

Київ • УНН

 • 41147 перегляди

Речник Військово-повітряних сил України оголосив, що місцеві громади можуть купувати засоби РЕБ з цивільних джерел для протидії безпілотникам і ракетам.

Місцеві громади можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам і дронам. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Зараз є чимало цивільних підприємств, які долучені до виготовлення систем РЕБ. Сьогодні у цьому напрямку ведеться активна робота. І це те, що можуть закупляти місцеві громади, тобто залучати ресурс для того, щоб зберегти життя. Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш. А РЕБ працює проти дронів і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена і не долетіти до своєї цілі

- сказав він.

Ігнат додав, що керівники певних компаній уже думають про те, як захистити свої об’єкти.

За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога

– додав Ігнат.

Українська система РЕБ адаптується до протидії ракетним ударам рф – ISW14.01.24, 17:59 • 37262 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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