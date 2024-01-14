Місцева влада може купувати засоби РЕБ для протидії російським ракетам і дронам – Ігнат

Місцеві громади можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам і дронам. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Зараз є чимало цивільних підприємств, які долучені до виготовлення систем РЕБ. Сьогодні у цьому напрямку ведеться активна робота. І це те, що можуть закупляти місцеві громади, тобто залучати ресурс для того, щоб зберегти життя. Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш. А РЕБ працює проти дронів і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена і не долетіти до своєї цілі