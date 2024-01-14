Местные власти могут покупать средства РЭБ для противодействия российским ракетам и дронам - Игнат

Местные общины могут закупать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у гражданских производителей для противодействия вражеским ракетам и дронам. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Сейчас есть немало гражданских предприятий, которые приобщены к изготовлению систем РЭБ. Сегодня в этом направлении ведется активная работа. И это то, что могут закупать местные общины, то есть привлекать ресурс для того, чтобы сохранить жизнь. Оружие же не купишь - стрелковое, пушки, и ПВО не купишь. А РЭБ работает против дронов и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена и не долететь до своей цели - сказал он.

Игнат добавил, что руководители определенных компаний уже думают о том, как защитить свои объекты.

За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага - добавил Игнат.

Украинская система РЭБ адаптируется к противодействию ракетным ударам рф - ISW