Местные власти могут покупать средства РЭБ для противодействия российским ракетам и дронам - Игнат
Спикер Военно-воздушных сил Украины объявил, что местные общины могут покупать средства РЭБ из гражданских источников для противодействия беспилотникам и ракетам.
Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января
Президент Украины Владимир Зеленский 15 января начнет свой рабочий визит в Швейцарию, где встретится с официальными лицами и выступит в Давосе.
86 военных столкновений с врагом за сутки: украинские защитники держат позиции
По данным Генштаба за сутки произошло 86 военных столкновений с российскими захватчиками. В целом враг нанес 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины
Министр обороны Украины предложил создать международную группу для разработки механизма вывода российских войск. Он подчеркнул, что вывод войск является необходимым условием для восстановления суверенитета Украины.
Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам
Министр иностранных дел Швейцарии Кассис говорил в Давосе, что россия со временем может быть привлечена к переговорам о мире в Украине. Привлечение Китая также может произойти, считает он.
Финская АЭС "Ловииса" больше не зависит от российского топлива
Финская атомная электростанция "Ловииса", принадлежащая компании Fortum, переходит с российского топлива на западное. Однако имеющиеся запасы российского топлива будут использованы.
За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов
За неделю Государственная специальная служба транспорта Украины обезвредила 1099 взрывоопасных предметов, проведя масштабное разминирование в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини
Иран освободил из тюрьмы двух журналисток, заключенных за репортажи о смерти Махсы Амини. Они вышли под залог и им запрещено покидать страну.
Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА
Никопольский район в Украине подвергся артиллерийскому обстрелу и ударам беспилотников-камикадзе, в результате чего были повреждены здания и инфраструктура, жертв нет.
В понедельник в большинстве регионов Украины будет снежить, на дорогах может быть гололедица
В Украине 15 января в большинстве областей будет идти снег, на дорогах гололедица; в западных регионах возможны порывы ветра до 20 м/с.