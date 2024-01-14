Украинская система РЭБ адаптируется к противодействию ракетным ударам рф - ISW

Украинская система радио-электронной борьбы адаптируется к противодействию вражеским ракетным атакам. Об этом свидетельствуют результаты удара рф в ночь с 12 на 13 января, сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Украинские военные чиновники заявили, что украинские силы вывели из строя более 20 ракет, используя "активное противодействие с помощью радиоэлектронной борьбы". Это может быть переломным моментом украинских возможностей радиоэлектронной борьбы, которым обычно приписывают вывод из строя российских беспилотников, но не ракетных систем - говорится в сообщении.

Напомним,

Российские войска в ночь 13 января атаковали Украину, применив ракеты и ударные БплА. Украинская ПВО уничтожила семь крылатых ракет Х-101/555/55 и одну крылатую ракету Х-59.

Еще более 20 воздушных средств, которыми атаковал враг, не достигли своих целей. Они либо упали на открытой местности, либо был подрыв в воздухе, либо подверглись воздействию украинских средств РЭБ. Это свидетельствует о том, что украинские силы могут распознавать шаблоны в повторяющихся российских ударных пакетах, а также внедрять инновации и адаптироваться соответственно.

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