Українська система РЕБ адаптується до протидії ракетним ударам рф – ISW
Київ • УНН
Українська система радіоелектронної боротьби ефективно протидіяла російським ракетам, що свідчить про посилення обороноздатності України, повідомляє ISW.
Українська система радіо-електронної боротьби адаптується до протидії ворожим ракетним атакам. Про це свідчать результати удару рф в ніч з 12 на 13 січня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
Українські військові чиновники заявили, що українські сили вивели з ладу понад 20 ракет, використовуючи "активну протидію за допомогою радіоелектронної боротьби". Це може бути переломним моментом українських можливостей радіоелектронної боротьби, яким зазвичай приписують виведення з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем
Нагадаємо
Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Українська ППО знищила сім крилатих ракет Х-101/555/55 і одну крилату ракету Х-59.
Ще понад 20 повітряних засобів, яким атакував ворог, не досягли своїх цілей. Вони або впали на відкритій місцевості, або був підрив у повітрі, або підпали під вплив українських засобів РЕБ. Це свідчить про те, що українські сили можуть розпізнати шаблони в повторюваних російських ударних пакетах, а також запроваджувати інновації та адаптуватися відповідно.
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