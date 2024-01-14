Над Криворожским районом была сбита управляемая авиационная ракета Х-59 - Вилкул

Над Криворожским районом в воскресенье вечером была сбита управляемая авиационная ракета Х-59. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Вечером враг совершил очередную ракетную атаку - подразделением ПвК "Восток" управляемая авиационная ракета Х-59 была уничтожена над территорией района. Спасибо ПВО! - написал он.

Он также напомнил, что угроза ракетных и дроновых ударов сохраняется высокой по всей территории Украины, поэтому людям необходимо соблюдать правила воздушной тревоги.

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