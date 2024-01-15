Украинские подразделения нанесли 4 авиаудара по врагу - Генштаб
Киев • УНН
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Также украинские подразделения ракетных войск поразили:
- 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- средство противовоздушной обороны,
- 2 склада боеприпасов противника.
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Над Криворожским районом была сбита управляемая авиационная ракета Х-59 - Вилкул14 январь 2024, 18:58 • 58149 просмотров
Украинские подразделения нанесли 4 авиаудара по врагу - Генштаб
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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