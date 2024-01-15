Украинские подразделения нанесли 4 авиаудара по врагу - Генштаб

Кремль хочет сделать шесть свалок на ВОТ Луганщины и Донетчины - сопротивление

Шесть таких свалок враг планирует создать на ВОТ Луганщины, еще три - в Донецкой области. Свозить мусор туда планируют не только с ВОТ, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.