За добу відбулося 94 бойові зіткнення на передовій – Генштаб
Київ • УНН
Ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомив у понеділок, 15 січня, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.
На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.
Російським солдатам видають психотропи, щоб ті погоджувалися йти на "м’ясні штурми" – Генштаб15.01.24, 07:23 • 29359 переглядiв