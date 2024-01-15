За сутки произошло 94 боевых столкновения на передовой - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в понедельник, 15 января, Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага возле Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

Российским солдатам выдают психотропы, чтобы те соглашались идти на "мясные штурмы" - Генштаб