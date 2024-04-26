США выведут своих военных из африканских стран Чад и Нигер

Соединенные Штаты выведут большинство своих войск из Чада и Нигера, поскольку они работают над восстановлением ключевых соглашений, регулирующих роль американских военных и их контртеррористических операций. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет АР, передает УНН.

Детали

Обе африканские страны были неотъемлемой частью усилий американских военных в борьбе с насильственными экстремистскими организациями в регионе Сахеля, но в прошлом месяце правящая хунта Нигера расторгла соглашение, которое позволяло американским войскам действовать в этой западноафриканской стране. В последние дни соседний Чад также поставил под сомнение, распространяется ли существующее соглашение на американские войска, действующие там.

США передислоцируют большую часть из примерно 100 военнослужащих, которые сейчас находятся в Чаде, заявил в четверг на пресс-брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Поскольку переговоры с официальными лицами Чада продолжаются, США сейчас планирует передислоцировать некоторые американские военные силы из Чада. Это временный шаг в рамках текущего пересмотра нашего сотрудничества в сфере безопасности, которое возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая - сказал Райдер.

По словам Райдера, ожидается, что большинство из 1000 американских военнослужащих, находящихся в Нигере, также будут выведены оттуда.

Напомним

Франция уже завершила вывод войск из Нигера, завершив более чем десятилетнюю антиисламистскую операцию в Сахельском регионе. После переворота новый военный режим Нигера потребовал их ухода, а также выслал французского посла.

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