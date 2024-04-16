ISW: экс-вагнеровцев из "Африканского корпуса" передислоцируют в белгородскую область

Военное командование рф готовит передислокацию в Белгородскую область некоторых бывших военнослужащих "группы вагнера", служивших в "Африканском корпусе". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

В отчете ссылаются на инсайдерский источник, который 15 апреля сообщил о невыполнении генерал-лейтенантом Главного управления военной разведки россии андреем аверьяновым, сроков кремля по созданию подконтрольного Минобороны россии "Африканского корпуса".

По этой причине источник сообщает о подготовке российскими властями передислокации неопределенных отрядов "Африканского корпуса" из Африки в Белгородскую область.

Текущие усилия группы "вагнера" по набору персонала для своей деятельности в Африке, на самом деле предназначены для набора персонала для развертывания в белгородской области. российские солдаты "Африканского корпуса" прибыли в Нигер 12 апреля и пока неизвестно, прекратит ли эта группировка полностью свою деятельность в Африке, или в район украинско-российской границы будут передислоцированы лишь некоторые отряды "Африканского корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аверьянов ранее участвовал в российской делегации, которая встречалась с официальными лицами в Буркина-Фасо, Нигере и Мали и, как представляется, принимал активное участие в усилиях российского правительства по поглощению "группы вагнера".

аверьянов, в частности, является командиром подразделения ГРУ 29155. Он является ответственным за покушение на сергея скрипаля в Британии в 2018 году. Совместное расследование "60 минут", Der Spiegel и The Insider недавно признало аверьянова причастным к нелетальным атакам с применением направленной энергии или акустического оружия против американского правительственного персонала в США и за рубежом, сообщается в отчете ISW.

Напомним

США ввели новые санкции против ЧВК "вагнера", Воздушно-космических сил россии и связанных с ними лиц и компаний за передачу или приобретение оружия массового уничтожения из Сирии, Ирана и Северной Кореи.