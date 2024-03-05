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США запровадили нові санкції проти повітряних сил рф та ПВК "вагнер"

Київ • УНН

 • 30688 перегляди

США запровадили нові санкції проти ПВК "Вагнера", Повітряно-космічних сил Росії та пов'язаних з ними осіб і компаній за передачу або придбання зброї масового знищення з Сирії, Ірану та Північної Кореї.

США запровадили нові санкції проти повітряних сил рф та ПВК "вагнер"

У новому пакеті санкцій проти рф США ввели обмеження проти ПВК Вагнер та Повітряно-космічних сил рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральний реєстр США. 

Деталі 

Зазначається, що до санкційних списків потрапили 

  • ПВК Вагнер; а також будь-який її правонаступник, підрозділ або дочірня компанія;
  • Павло Шевелін (фізична особа з РФ);
  • ТОВ Елтехнорд та будь-який його правонаступник, підрозділ або дочірнє підприємство;
  • Рім Йонг Хьок (фізична особа з КНДР);
  • Повітряно-космічні сили Росії і будь-який їхній правонаступник, підрозділ або дочірнє підприємство.

Цих людей та компанії звинувачують у передачі або купівлі у Сирії, Ірану та КНДР зброї масового знищення, зокрема, крилатих, балістичних ракет або ракетних систем, а також ядерної зброї.

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Доповнення

Згідно з документом, жоден департамент або агентство уряду США не може закуповувати або укладати будь-які контракти на закупівлю товарів, технологій або послуг у зазначених осіб та компаній.

Також забороняється надавати їм допомогу, продавати продукцію, що входить до списку заборонених видів озброєнь США, а також будь-яких товарів оборонного призначення та надавати індивідуальні ліцензії.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден підписав указ про продовження санкцій проти росії, запроваджених у 2014 році після російської агресії проти України, ще на один рік.

Володимир Омельченко

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