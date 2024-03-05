США ввели новые санкции против воздушных сил рф и ЧВК "вагнер"
США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера", Воздушно-космических сил россии и связанных с ними лиц и компаний за передачу или приобретение оружия массового уничтожения из Сирии, Ирана и Северной Кореи.
Франция пригласила союзников Украины и генсека НАТО на онлайн-встречу 7 марта: о чем будут говорить
Франция приглашает союзников Украины и Генерального секретаря НАТО на онлайн-встречу 7 марта для разработки предложений по усилению поддержки Украины.
россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы
российские войска семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников и артиллерии 5 марта, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах
Украинская разведка получила ценную информацию, взломав базу данных Министерства обороны России, при этом представитель ведомства заявил, что будущие хакерские атаки могут быть еще более масштабными.
На оккупированной россиянами Запорожской АЭС зафиксировано более 150 нарушений - Шмыгаль
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 нарушений безопасности, каждое из которых могло стать фатальным.
Кабмин принял решение для привлечения средств от МБРР и Канады
Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее получить кредит от Международного банка реконструкции и развития в размере 1,5 миллиарда долларов США.
Страны ЕС обнародовали план на 1,5 миллиарда евро для развития оборонной промышленности
В ответ на вторжение России в Украину ЕС обнародовал план развития оружейной промышленности на континенте стоимостью 1,5 миллиарда евро с целью увеличения совместных закупок вооружений между странами-членами и уменьшения зависимости от импорта.
россияне атаковали Сумскую область кассетными авиабомбами: местных просят быть осторожными
российские войска сбросили кассетные бомбы со взрывчатыми элементами в Сумской области. Власти призвали местных жителей быть осторожными с любыми неразорвавшимися боеприпасами.
Правительство уволило заместителя главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры
Кабинет Министров уволил заместителя председателя Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры, который занимал эту должность с января.
Программа быстрого восстановления: правительство выделяет 9,3 млрд грн для 13 регионов
Украинское правительство выделило дополнительно 9,3 миллиарда гривен для 13 областей на ремонт жилых домов, школ, больниц и объектов критической инфраструктуры, поврежденных во время войны, за счет средств программы быстрого восстановления.