США ввели новые санкции против воздушных сил рф и ЧВК "вагнер"

В новом пакете санкций против рф США ввели ограничения против ЧВК Вагнер и Воздушно-космических сил рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федеральный реестр США.

Детали

Отмечается, что в санкционные списки попали

ЧВК Вагнер; а также любой ее правопреемник, подразделение или дочерняя компания;

Павел Шевелин (физическое лицо из рф);

ООО Элтехнорд и любой его правопреемник, подразделение или дочернее предприятие;

Рим Йонг Хёк (физическое лицо из КНДР);

Воздушно-космические силы России и любое их правопреемник, подразделение или дочернее предприятие.

Этих людей и компании обвиняют в передаче или покупке у Сирии, Ирана и КНДР оружия массового уничтожения, в частности, крылатых, баллистических ракет или ракетных систем, а также ядерного оружия.

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Дополнение

Согласно документу, ни один департамент или агентство правительства США не может закупать или заключать любые контракты на закупку товаров, технологий или услуг у указанных лиц и компаний.

Также запрещается оказывать им помощь, продавать продукцию, входящую в список запрещенных видов вооружений США, а также любых товаров оборонного назначения и предоставлять индивидуальные лицензии.

Напомним

Президент США Джо Байден подписал указ о продлении санкций против россии, введенных в 2014 году после российской агрессии против Украины, еще на один год.