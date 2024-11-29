Правительство чада объявило о расторжении оборонного соглашения с Францией, что может привести к выводу французских войск из страны. Эта ситуация открывает путь для усиления российского влияния, в частности через пропаганду и деятельность наемников.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Reuters.

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Как сообщило Министерство иностранных дел чада, страна стремится полностью утвердить свой суверенитет после более чем 60 лет независимости. Власти заявили, что прекращение соглашения, которое было пересмотрено в 2019 году, позволит пересмотреть стратегические партнерства государства. Это решение является еще одним ударом по исторической роли Франции в Центральной и Западной Африке.

Французские войска ранее были вынуждены покинуть Мали, Нигер и Буркина-Фасо после военных переворотов в этих странах. Чад пообещал соблюдать все условия прекращения соглашения, в частности соблюдение установленных сроков. Власти страны заявили о готовности сотрудничать с Францией для обеспечения "гармоничного перехода".

"Это решение не должно подорвать дружеские отношения между нашими странами," - говорится в заявлении МИД.

На территории Чада сейчас дислоцировано около 1 000 французских военных, а также военные самолеты. Однако Франция сталкивается с растущим давлением в регионе. Президент Сенегала бисера Дома Файе заявил, что французским войскам больше нет места в его стране, хотя точных сроков их возможного вывода не назвал.

Заметим, что французские силы ранее играли ключевую роль в борьбе с терроризмом, особенно с исламистскими группировками в Сахеле. Их уход может привести к росту террористической угрозы в регионе. В то же время таким решением Чад демонстрирует желание отойти от колониального прошлого и сформировать независимую внешнюю политику. Это может стать положительным сигналом, если страна сбалансирует партнерства без чрезмерной зависимости от рф или других игроков.

Роль рф в регионе

Россия активно использует политические, экономические и военные рычаги для усиления своего влияния в Чаде, как и в других странах Центральной Африки. Через ЧВК "Вагнер" москва предлагает Чаду "поддержку безопасности", которая часто сопровождается пропагандой, направленной на дискредитацию западных государств, в том числе и Франции. Россия обещает оружие и обучение военных.

В Чаде также присутствуют экономические интересы России, связанные с доступом к природным ресурсам, таким как нефть и полезные ископаемые.

Напомним

Власти Чада освободили российского пропагандиста Максима Шугалея, который находился под арестом по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. После освобождения Шугалия отправили в Россию.

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