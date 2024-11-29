Чад разрывает военное соглашение с Францией: что это значит для региона?

ukenru
Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 7232 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 20915 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 111028 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 124403 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 128876 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 131183 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122629 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 111649 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147719 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 228143 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины

Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины

 • 109484 просмотра
В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

 • 93113 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 96917 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 36634 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 30759 просмотра
публикации
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 96917 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 119052 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 140872 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 168170 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 192362 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 30759 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 36634 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 100155 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 105393 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 119596 просмотра
Актуальное
Чад разрывает военное соглашение с Францией: что это значит для региона?

Чад разрывает военное соглашение с Францией: что это значит для региона?

Киев  •  УНН

 • 5252 просмотра

Read in English

Правительство чада объявило о прекращении оборонного соглашения с Францией, которое приведет к выводу 1000 французских военных. Это решение может усилить влияние России в регионе из-за деятельности "Вагнера" и пропаганды.

Правительство чада объявило о расторжении оборонного соглашения с Францией, что может привести к выводу французских войск из страны. Эта ситуация открывает путь для усиления российского влияния, в частности через пропаганду и деятельность наемников.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Reuters.

детали

Как сообщило Министерство иностранных дел чада, страна стремится полностью утвердить свой суверенитет после более чем 60 лет независимости. Власти заявили, что прекращение соглашения, которое было пересмотрено в 2019 году, позволит пересмотреть стратегические партнерства государства. Это решение является еще одним ударом по исторической роли Франции в Центральной и Западной Африке.

Французские войска ранее были вынуждены покинуть Мали, Нигер и Буркина-Фасо после военных переворотов в этих странах. Чад пообещал соблюдать все условия прекращения соглашения, в частности соблюдение установленных сроков. Власти страны заявили о готовности сотрудничать с Францией для обеспечения "гармоничного перехода". 

"Это решение не должно подорвать дружеские отношения между нашими странами," - говорится в заявлении МИД.

На территории Чада сейчас дислоцировано около 1 000 французских военных, а также военные самолеты. Однако Франция сталкивается с растущим давлением в регионе. Президент Сенегала бисера Дома Файе заявил, что французским войскам больше нет места в его стране, хотя точных сроков их возможного вывода не назвал.

Заметим, что французские силы ранее играли ключевую роль в борьбе с терроризмом, особенно с исламистскими группировками в Сахеле. Их уход может привести к росту террористической угрозы в регионе. В то же время таким решением Чад демонстрирует желание отойти от колониального прошлого и сформировать независимую внешнюю политику. Это может стать положительным сигналом, если страна сбалансирует партнерства без чрезмерной зависимости от рф или других игроков.

Роль рф в регионе

Россия активно использует политические, экономические и военные рычаги для усиления своего влияния в Чаде, как и в других странах Центральной Африки. Через ЧВК "Вагнер" москва предлагает Чаду "поддержку безопасности", которая часто сопровождается пропагандой, направленной на дискредитацию западных государств, в том числе и Франции. Россия обещает оружие и обучение военных.

В Чаде также присутствуют экономические интересы России, связанные с доступом к природным ресурсам, таким как нефть и полезные ископаемые.

Напомним

Власти Чада освободили российского пропагандиста Максима Шугалея, который находился под арестом по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. После освобождения Шугалия отправили в Россию.

россияне не успевают эвакуировать раненых из-за нехватки техники - британская разведка27 нояб. 2024, 12:10 • 16031 просмотр

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
senegalСенегал
chadЧад
maliМали
frantsiyaФранция